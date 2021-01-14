Das Revier - Hobbys, Helden, Heimat (1)Jetzt kostenlos streamen
taff
Folge vom 14.01.2021: Das Revier - Hobbys, Helden, Heimat (1)
34 Min.Folge vom 14.01.2021Ab 12
Die Menschen im Ruhrgebiet sind immer unfreundlich? Ehrlich und direkt sagen die meisten, was sie denken. Aber im Herzen sind die allermeisten dann doch harmlos. "taff" begleitet sechs Ruhrpottler bei ihrer Leidenschaft: dem Schrebergarten. Außerdem: Krasse Torten und Food-Trends. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
