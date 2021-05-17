Thema u. a.: Let's go Camping (1)Jetzt kostenlos streamen
taff
Folge vom 17.05.2021: Thema u. a.: Let's go Camping (1)
30 Min.Folge vom 17.05.2021Ab 12
Der Sommer naht und ganz Deutschland ist urlaubsreifer denn je. Da Fernreisen mit dem Flieger jedoch auch in nächster Zeit noch schwierig werden, setzt "taff" mit drei Paaren auf die corona-konforme Alternative: Camping. Wer macht welche Anfänger:innen-Fehler? Wer geht sich im begrenzten Raum auf die Nerven? Wie ist es für die Paare, ihr Essen selbst zu kochen, anstatt am Hotelbuffet zuzugreifen? Und: Die Schwarze Liste Hollywoods Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen