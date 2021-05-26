Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Folge vom 26.05.2021
Abiball, Abifeier, Abistreich - alles Dinge, auf die die Schüler:innen als Belohnung zum Schulabschluss dieses Jahr wahrscheinlich verzichten müssen. Und auch die Prüfungsvorbereitung sieht ganz anders aus. Wie die Prüfung am Ende aussehen wird, ist daher im Moment noch unklar. Welche Sorgen begleiten die Abiturient:innen im Corona-Abi 2021? "taff" hat mit einigen von ihnen gesprochen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

