Folge vom 09.06.2021: Thema u. a.: Sissy und Julian - Kinderarmut (2)
2,8 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren gelten in Deutschland als arm - Tendenz steigend. Doch was wird dagegen getan? Die beiden Journalist:innen Sissy und Julian treffen Kita-Leiterin Rosa und ihre Kollegin Esther, die zweimal die Woche mit einem Wagen voller Stofftiere und Spiele für Kinder armer Familien losziehen. Außerdem sprechen sie mit betroffenen Familien und fühlen Politiker:innen im Bundestag auf den Zahn. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
