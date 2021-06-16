Thema u. a.: Mallorca mit den MarnalisJetzt kostenlos streamen
taff
Folge vom 16.06.2021: Thema u. a.: Mallorca mit den Marnalis
9 Min.Folge vom 16.06.2021Ab 12
Natalie und Marko Bernsteiner sind "die Marnalis". Bekannt wurde das Paar durch seine ausgefallene Kunst, mittlerweile betreiben sie sogar ihre eigene Galerie in Palma de Mallorca. Dort hat "taff" die Marnalis getroffen und in ihrem Alltag begleitet. Wie entsteht ihre Kunst? Wie vernetzt man sich auf Mallorca? Und wie gehen die beiden gegen Kunstfälscher auf der Insel vor? Und: Waffengewalt in den USA. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen