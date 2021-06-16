Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thema u. a.: Mallorca mit den Marnalis

Folge vom 16.06.2021

Natalie und Marko Bernsteiner sind "die Marnalis". Bekannt wurde das Paar durch seine ausgefallene Kunst, mittlerweile betreiben sie sogar ihre eigene Galerie in Palma de Mallorca. Dort hat "taff" die Marnalis getroffen und in ihrem Alltag begleitet. Wie entsteht ihre Kunst? Wie vernetzt man sich auf Mallorca? Und wie gehen die beiden gegen Kunstfälscher auf der Insel vor? Und: Waffengewalt in den USA. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

