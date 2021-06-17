Zum Inhalt springenBarrierefrei
taff

Thema u. a.: Mallorca mit den Marnalis (2)

ProSieben
Folge vom 17.06.2021
Thema u. a.: Mallorca mit den Marnalis (2)

Thema u. a.: Mallorca mit den Marnalis (2)Jetzt kostenlos streamen

taff

Folge vom 17.06.2021: Thema u. a.: Mallorca mit den Marnalis (2)

19 Min.
Ab 12

Natalie und Marko Bernsteiner sind "die Marnalis". Bekannt wurde das Paar durch seine ausgefallene Kunst, mittlerweile betreiben sie sogar ihre eigene Galerie in Palma de Mallorca. Dort hat "taff" die Marnalis getroffen und in ihrem Alltag begleitet. Wie entsteht ihre Kunst? Wie vernetzt man sich auf Mallorca? Und wie gehen die beiden gegen Kunstfälscher auf der Insel vor? Und: Scheinheilige Promis. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

