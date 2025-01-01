taff
Thema u. a.: Das Eco-Hostel (3)
Mit Plastikmüll zum eigenen Hostel? Kein geringeres Ziel hat sich die 20-jährige Antonia gesetzt: Gemeinsam mit ihren Freundinnen will die Bonnerin auf den Philippinen ein Hostel bauen, das neben nachhaltigen heimischen Ressourcen vor allem aus Plastikmüll besteht, der täglich tonnenweise an die Strände gespült wird. Doch kann das funktionieren? "taff" hat die Freundinnen begleitet und Höhen und Tiefen in einer vierteiligen Dokumentation festgehalten.
