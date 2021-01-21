taff
Folge vom 21.01.2021: Dark Side Las Vegas (4)
19 Min.Folge vom 21.01.2021Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Keine Stadt der Welt steht mehr für Glücksspiel, Hochzeiten und niemals endende Partys wie Amerikas Vergnügungsmeile Las Vegas. Doch hinter den Kulissen des schönen Scheins erstreckt sich die dunkle Halbwelt von Las Vegas, die diese Stadt bis heute mit illegalen Machenschaften antreibt. Mafia, Prostitution, Drogen und Menschenhandel: "taff" blickt hinter die Glitzerfassade und trifft sich mit Menschen, für welche die Spielerstadt zum Alptraum wurde. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
Enthält Produktplatzierungen