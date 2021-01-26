taff
Folge vom 26.01.2021: Gestrandet im Paradies (2)
18 Min.Folge vom 26.01.2021Ab 12
[P] Dieses Video wird unterstützt durch Produktplatzierung - Über 100.000 Auswanderer jährlich verlassen Deutschland. Doch wenn die Pläne von einer Pandemie durchkreuzt werden, gerät das Leben im Traumland zum Kampf um die eigene Existenz. "taff" berichtet über zwölf Schicksale, Geschäftsideen, Träume, die während Corona unter Palmen ein jähes Ende finden. Aber auch mutige Kämpfer sind unter den Auswanderern, die ihren Platz an der Sonne auf Teneriffa, Gran Canaria und Mallorca tapfer verteidigen. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
