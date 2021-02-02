Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Folge vom 02.02.2021
Folge vom 02.02.2021: Start-Ups in der Corona-Krise (2)

25 Min. Ab 12

In Deutschland gibt es 70.000 Start-Ups: Jungunternehmer, die mit ihren Erfindungen, Produkten oder Dienstleistungen groß rauskommen möchten. Doch die weltweite Corona-Pandemie stellt besonders junge Unternehmen vor enorme Herausforderungen. Während die einen ums Überleben kämpfen, gelingt anderen der absolute Höhenflug in der Pandemie. "taff" begleitet zehn Start-Ups in der Corona-Krise. Und: Spar-Tipps mit Youtuberin. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

