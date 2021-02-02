Start-Ups in der Corona-Krise (2)Jetzt kostenlos streamen
taff
Folge vom 02.02.2021: Start-Ups in der Corona-Krise (2)
25 Min.Folge vom 02.02.2021Ab 12
In Deutschland gibt es 70.000 Start-Ups: Jungunternehmer, die mit ihren Erfindungen, Produkten oder Dienstleistungen groß rauskommen möchten. Doch die weltweite Corona-Pandemie stellt besonders junge Unternehmen vor enorme Herausforderungen. Während die einen ums Überleben kämpfen, gelingt anderen der absolute Höhenflug in der Pandemie. "taff" begleitet zehn Start-Ups in der Corona-Krise. Und: Spar-Tipps mit Youtuberin. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen