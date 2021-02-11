Thema u. a.: Mein Revier (4)Jetzt kostenlos streamen
taff
Folge vom 11.02.2021: Thema u. a.: Mein Revier (4)
26 Min.Folge vom 11.02.2021Ab 12
Das Ruhrgebiet in NRW ist mit sechs Millionen Menschen die am dichtesten besiedelte Region Deutschlands. Hier reiht sich Stadt an Stadt zu einem aufregenden Fleck. "taff" ist in den Pott gefahren, um ein paar interessante bis kuriose Menschen im Revier zu treffen. Und: Karneval im Auto. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
