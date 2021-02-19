Thema u. a.: Familienbingo 2021 (5)Jetzt kostenlos streamen
taff
Folge vom 19.02.2021: Thema u. a.: Familienbingo 2021 (5)
27 Min.Folge vom 19.02.2021Ab 12
Gerade während der Corona-Zeit sieht man sie dann doch am meisten - die eigene Familie. Und spätestens jetzt fallen die Macken und Eigenheiten von Bruder, Mama und Oma so richtig auf. "taff" wirft einen intimen Blick in den Alltag von drei unterschiedlichen Familien und lässt sie Familienbingo spielen - und das, ohne dass sie es wissen. Und: Hometrainer im Test. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
