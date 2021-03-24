Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 24.03.2021
19 Min.Folge vom 24.03.2021Ab 12

Ein Thema beherrscht die Nachrichten seit über einem Jahr: Corona! Und damit viele schlechte Nachrichten. Doch "taff" zeigt die Liebesgeschichten der Pandemie: Verliebt über Grenzen hinweg? Erst seit Kurzem ein Paar und schon soll zusammengezogen werden? Zuerst einen Mann gedatet und dann mit einer Frau zusammengekommen? Jede Liebe geht ihren eigenen Weg. "taff" stellt vier Pärchen und ihre Geschichten vor und besucht sie bei sich zu Hause. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

