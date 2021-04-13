Zum Inhalt springenBarrierefrei
taff

Thema u. a.: The Dark Side: Anna Delvey (2)

ProSieben
Folge vom 13.04.2021
Thema u. a.: The Dark Side: Anna Delvey (2)

Die exklusive dreiteilige Dokumentation zeigt nie zuvor gesehene Einblicke in das Leben der Anna Delvey. Die verurteilte Hochstaplerin sowie ehemalige Freunde und Opfer erzählen, wie die in Eschweiler aufgewachsene Russin Anna Sorokin zur Fake-Erbin wurde. "taff" hat die Frau, welche die New Yorker High Society um den Finger wickelte, kurz nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis getroffen. Und: Billie Eilish - Stimme einer Generation. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.

