Folge vom 14.04.2021: Thema u. a.: The Dark Side: Anna Delvey (3)
29 Min.Folge vom 14.04.2021Ab 12
Die exklusive dreiteilige Dokumentation zeigt nie zuvor gesehene Einblicke in das Leben der Anna Delvey. Die verurteilte Hochstaplerin sowie ehemalige Freunde und Opfer erzählen, wie die in Eschweiler aufgewachsene Russin Anna Sorokin zur Fake-Erbin wurde. "taff" hat die Frau, welche die New Yorker High Society um den Finger wickelte, kurz nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis getroffen. Und: Bestell-Fails. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
