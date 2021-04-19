Thema u. a.: Hollywood MadnessJetzt kostenlos streamen
Folge vom 19.04.2021: Thema u. a.: Hollywood Madness
Folge vom 19.04.2021
"taff" begleitet elf Menschen mit inspirierenden Geschichten: Dru Presta ist mit einem Meter Körpergröße ein gefragtes Model. Crystal Blanchette bekocht die A-Riege der Stars und liefert ihre Menüs direkt in deren Kühlschränke. Gatsby Randolph ist "der König unter den Hollywood-Schummlern" und kommt mit seinen Tricks auf jede exklusive Party. Und Restaurant-Besitzerin Cara liefert dank eines genialen Einfalls ihr "Bucket Dropped Breakfast" trotz Corona an hungrige Gäste. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Copyrights:© ProSieben
