taff
Folge vom 12.01.2021: Verschuldet durch Covid (2)
22 Min.Folge vom 12.01.2021Ab 12
Geschlossene Clubs, auftragslose Musiker und Schausteller ... Ganze Branchen stehen durch Corona vor der Pleite - obwohl der Staat schnelle Hilfe versprochen hat. Was ist also das Problem? Die "taff"-Reporter Sissy Metschke und Christian Loss haben über Wochen recherchiert und sind der Frage nachgegangen. Außerdem: Doga (Hunde-Yoga). Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
