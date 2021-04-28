Thema u. a.: US-Boys: Fun in California (3)Jetzt kostenlos streamen
taff
Folge vom 28.04.2021: Thema u. a.: US-Boys: Fun in California (3)
32 Min.Folge vom 28.04.2021Ab 12
Die beiden US-Boys Silas und CB begeben sich auf eine große Tour quer durch Kalifornien. Sie zeigen, was der "Golden State" neben tollen Landschaften und bekannten Filmkulissen zu bieten hat und werden von verrückten Challenges überrascht. Dabei werden auch ihre einheimischen Freunde nicht verschont: Ein Test soll zeigen, ob deutsche Süßigkeiten ihrem amerikanischen Gaumen zusagen. Außerdem: Der Welpenhandel in Bayern. Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt.
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen