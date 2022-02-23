Thema u. a.: Welcome to Dubai (3)Jetzt kostenlos streamen
taff
Folge vom 23.02.2022: Thema u. a.: Welcome to Dubai (3)
31 Min.Folge vom 23.02.2022Ab 12
Dubai und der Traum vom Auswandern: Das Emirat in der Wüste Arabiens zog allein von 2010 bis 2019 ca. 13.000 Deutsche an. Für einige Zeit war Dubai vor allem ein Magnet für Influencer:innen. Dieser Hype schien abzuflachen, vor allem nachdem einige Promis mit viel Tamtam wieder nach Deutschland zurückkamen. Doch von wegen! "taff" begleitet neun Auswanderer:innen in ihrem spannenden Alltag in Dubai ... Und: Aufstehen wie CEOs
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt
Enthält Produktplatzierungen