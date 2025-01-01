taff
Thema u. a.: Liebesbetrug 2022
Das Bundesamt für Justiz meldet jährlich über 5.000 Fälle von Bezness und Romance Scamming. Moderner Heiratsschwindel, dem längst nicht mehr nur Frauen zum Opfer fallen. Während der Pandemie haben die Liebesbetrüger:innen neue perfide Strategien entwickelt, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Was sich zunächst wie eine Heiratsschwindel Nummer anhört, ist kein Kavaliersdelikt mehr, denn Romance Scamming gehört zur organisierten Kriminalität.
