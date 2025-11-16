Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (1/8)Jetzt kostenlos streamen
Tage, die es nicht gab Staffel 2
Folge 1: Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (1/8)
Ein tödliches Verbrechen wirft dunkle Schatten über Zollberg. Die Ermittlungen richten sich auf vier Freundinnen, deren Zusammenhalt zwischen Loyalität und verborgenen Wahrheiten gefährlich wankt. Inhalt: Trotz größter Bemühungen der vier Freundinnen Miriam, Doris, Inès und Christiane will sich ein ruhiges Leben in Zollberg nicht so recht einstellen, denn es gibt eine neue Leiche – und damit neue Ermittlungen. Der Zusammenhalt der Frauen ist allerdings nach wie vor felsenfest – und wichtiger denn je, denn ein Mordmotiv muss man bei ihnen allen nicht lange suchen. Besetzung: Franziska Weisz (Miriam) Diana Amft (Doris) Jasmin Gerat (Inès) Franziska Hackl (Christiane) Sissy Höfferer (Grünberger) Tobias Resch (Leodolter) Rick Kavanian (Sebastian) Wanja Mues (Etienne) Andreas Lust (Joachim) Stefan Pohl (Filip) Etienne Halsdorf (Olivier) Paulina Hobratschk (Emily) Niobe Eckert (Sarah) Jutta Speidel (Berta) Regie: Anna-Katharina Maier Drehbuch: Mischa Zickler Bildquelle: ORF/MR Film/[M] Landsiedl [F] Ramstorfer
