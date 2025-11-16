Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (2/8)Jetzt kostenlos streamen
Der Mord an Emily Wagenthein beschäftigt nicht nur die Ermittler Leodolter und Grünberger. Auch Miriam, Doris, Christiane und Inès haben ihre eigenen Erinnerungen an die Frau, die sich in Zollberg viele Feinde gemacht hat. Nur Inès behauptet, keinen Kontakt zu Emily gehabt zu haben – und will auch von ihrem Sohn Olivier nichts wissen. Für sie ist er der Hauptverdächtige und durchaus zu einem Mord fähig. Besetzung: Franziska Weisz (Miriam) Diana Amft (Doris) Jasmin Gerat (Inès) Franziska Hackl (Christiane) Sissy Höfferer (Grünberger) Tobias Resch (Leodolter) Rick Kavanian (Sebastian) Wanja Mues (Etienne) Andreas Lust (Joachim) Stefan Pohl (Filip) Etienne Halsdorf (Olivier) Paulina Hobratschk (Emily) Niobe Eckert (Sarah) Jutta Speidel (Berta) Regie: Anna-Katharina Maier Drehbuch: Mischa Zickler Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
