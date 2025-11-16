Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tage, die es nicht gab Staffel 2

Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (2/8)

ORF1Staffel 1Folge 2vom 16.11.2025
Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (2/8)

Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (2/8)Jetzt kostenlos streamen

Tage, die es nicht gab Staffel 2

Folge 2: Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (2/8)

45 Min.Folge vom 16.11.2025

Der Mord an Emily Wagenthein beschäftigt nicht nur die Ermittler Leodolter und Grünberger. Auch Miriam, Doris, Christiane und Inès haben ihre eigenen Erinnerungen an die Frau, die sich in Zollberg viele Feinde gemacht hat. Nur Inès behauptet, keinen Kontakt zu Emily gehabt zu haben – und will auch von ihrem Sohn Olivier nichts wissen. Für sie ist er der Hauptverdächtige und durchaus zu einem Mord fähig. Besetzung: Franziska Weisz (Miriam) Diana Amft (Doris) Jasmin Gerat (Inès) Franziska Hackl (Christiane) Sissy Höfferer (Grünberger) Tobias Resch (Leodolter) Rick Kavanian (Sebastian) Wanja Mues (Etienne) Andreas Lust (Joachim) Stefan Pohl (Filip) Etienne Halsdorf (Olivier) Paulina Hobratschk (Emily) Niobe Eckert (Sarah) Jutta Speidel (Berta) Regie: Anna-Katharina Maier Drehbuch: Mischa Zickler Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg

Tage, die es nicht gab Staffel 2
ORF1
Tage, die es nicht gab Staffel 2

Tage, die es nicht gab Staffel 2

