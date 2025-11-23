Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (3/8)Jetzt kostenlos streamen
Tage, die es nicht gab Staffel 2
Folge 3: Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (3/8)
Emilys Tod legt die Bruchlinien im Freundeskreis offen. Zweifel, Härte und Misstrauen bestimmen den Ton, bis Miriam auf ein Geheimnis von Inès stößt, das alles verändert. Inhalt: Auf der Suche nach dem Mörder von Emily (Paulina Hobratschk) erkennen Leodolter (Tobias Resch) und Grünberger (Sissy Höfferer), dass sie wohl tiefer graben müssen. Denn jeder in Zollberg scheint etwas zu verheimlichen, vor allem die vier Frauen. Doris (Diana Amft) zweifelt an der Aufrichtigkeit von Sebastian (Rick Kavanian), Christiane (Franziska Hackl) hat kein Verständnis für die Härte von Inès (Jasmin Gerat) und die Dynamik in der Freundinnenrunde verändert sich. Und dann entdeckt Miriam (Franziska Weisz) noch ein gut gehütetes Geheimnis von Inès. Besetzung: Franziska Weisz (Miriam) Diana Amft (Doris) Jasmin Gerat (Inès) Franziska Hackl (Christiane) Sissy Höfferer (Grünberger) Tobias Resch (Leodolter) Rick Kavanian (Sebastian) Wanja Mues (Etienne) Andreas Lust (Joachim) Stefan Pohl (Filip) Etienne Halsdorf (Olivier) Paulina Hobratschk (Emily) Niobe Eckert (Sarah) Jutta Speidel (Berta) Regie: Anna-Katharina Maier Drehbuch: Mischa Zickler Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
