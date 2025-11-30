Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (5/8)Jetzt kostenlos streamen
Während persönliche Konflikte in Zollberg eskalieren, nimmt die Untersuchung zum Tod einer Schülerin Fahrt auf. Und immer mehr Menschen geraten ins Visier, die ein Motiv für den Mord gehabt haben könnten. Inhalt: Miriam muss überlegen, was das Beste für ihre drei Kinder ist, während Joachim weiterhin auf Versöhnung aus ist. Christiane und Inès finden wieder einen Weg, an ihre langjährige Freundschaft anzuknüpfen. Doris entscheidet sich, Sebastian zu glauben und die mediale Schlammschlacht mit ihm durchzustehen. Grünberger und Leodolter konzentrieren sich bei ihren Ermittlungen auf die Person, die etwas mehr Kontakt zu Emily hatte – auf Filip Boj. Was das bei Olivier auslöst, scheint eine neue Bedrohung für Christiane und ihre Familie zu sein. Besetzung: Franziska Weisz (Miriam) Diana Amft (Doris) Jasmin Gerat (Ines) Franziska Hackl (Christiane) Sissy Höfferer (Grünberger) Tobias Resch (Leodolter) Rick Kavanian (Sebastian) Wanja Mues (Etienne) Andreas Lust (Joachim) Stefan Pohl (Filip) Etienne Halsdorf (Olivier) Paulina Hobratschk (Emily) Maya Unger (Nina) Niobe Eckert (Sarah) Jutta Speidel (Berta) Regie: Mirjam Unger Drehbuch: Mischa Zickler Bildquelle: ORF/MR Film
