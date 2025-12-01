Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (7/8)Jetzt kostenlos streamen
Tage, die es nicht gab Staffel 2
Folge 7: Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (7/8)
Während die Ermittlungen voranschreiten, geraten die Beteiligten an ihre Grenzen. Neue Hinweise bringen die Wahrheit Stück für Stück ans Licht und alte Konflikte tauchen wieder auf. Inhalt: Doris steht Sebastian während seiner Gerichtsanhörung zur Seite, eine Situation, die für Nina kaum auszuhalten ist und auch Doris selbst nicht unberührt lässt. Inés wird mit der Frage des Loslassens konfrontiert, während Christiane endlich für klare Verhältnisse sorgt. Als Olivier einen wichtigen Hinweis für die Ermittlungen liefert, holen die Ereignisse der Vergangenheit Miriam erneut ein. Die vier Freundinnen stoßen an ihre emotionalen Grenzen. Manche Wahrheiten drängen immer wieder an die Oberfläche... Besetzung: Franziska Weisz (Miriam) Diana Amft (Doris) Jasmin Gerat (Inès) Franziska Hackl (Christiane) Sissy Höfferer (Grünberger) Tobias Resch (Leodolter) Rick Kavanian (Sebastian) Wanja Mues (Etienne) Andreas Lust (Joachim) Stefan Pohl (Filip) Etienne Halsdorf (Olivier) Paulina Hobratschk (Emily) Maya Unger (Nina) Niobe Eckert (Sarah) Jutta Speidel (Berta) Drehbuch: Mischa Zickler Regie: Mirjam Unger Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
