Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (8/8)Jetzt kostenlos streamen
Tage, die es nicht gab Staffel 2
Folge 8: Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (8/8)
Im Staffelfinale geraten die vier Freundinnen an ihre Grenzen. Und genau in dem Moment, in dem die Ermittler Emilys Mörder enttarnen, droht sich ihr entscheidender Schritt als zu spät herauszustellen. Inhalt: Die zarte Annährung von Inès zu Olivier wird erneut auf die Probe gestellt und eine verstörende Nachricht hallt bei Inès nach. Joachim versucht Miriam zu einer versöhnlichen Aussprache zu bewegen und eine Geste der Versöhnung möchte auch Christiane bei Filip setzen. Nur Doris will von Vergebung nichts wissen. Grünberger und Leodolter folgen ein weiteres Mal einer Spur zur verstorbenen Adele Branco. Als das Ermittlerteam erkennt, wer Emily umgebracht hat, scheinen sie einen entscheidenden Schritt zu langsam zu sein. Besetzung: Franziska Weisz (Miriam) Diana Amft (Doris) Jasmin Gerat (Inès) Franziska Hackl (Christiane) Sissy Höfferer (Grünberger) Tobias Resch (Leodolter) Rick Kavanian (Sebastian) Wanja Mues (Etienne) Andreas Lust (Joachim) Stefan Pohl (Filip) Etienne Halsdorf (Olivier) Paulina Hobratschk (Emily) Maya Unger (Nina) Niobe Eckert (Sarah) Jutta Speidel (Berta) u.a. Regie: Mirjam Unger Drehbuch: Mischa Zickler Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
