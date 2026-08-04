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Tage, die es nicht gab Staffel 2

Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (1/8)

ORF1Staffel 2Folge 26vom 04.08.2026
Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (1/8)

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Tage, die es nicht gab Staffel 2

Folge 26: Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (1/8)

45 Min.Folge vom 04.08.2026

Eine Leiche erschüttert Zollberg und vier Frauen bewahren Geheimnisse, die gefährlich werden. Im sonst ruhigen Zollberg wird erneut eine Leiche entdeckt, und die Freundinnen Miriam, Doris, Inès und Christiane geraten wieder in den Strudel der Ermittlungen. Während die Polizei den Täter sucht, wächst der Verdacht, denn jede von ihnen hätte ein mögliches Motiv. Trotz steigenden Drucks bleiben die vier eng verbunden und stellen ihre Freundschaft über die drohenden Gefahren. Besetzung: Franziska Weisz (Miriam) Diana Amft (Doris) Jasmin Gerat (Inès) Franziska Hackl (Christiane) Sissy Höfferer (Grünberger) Tobias Resch (Leodolter) Rick Kavanian (Sebastian) Wanja Mues (Etienne) Andreas Lust (Joachim) Stefan Pohl (Filip) Etienne Halsdorf (Olivier) Paulina Hobratschk (Emily) Niobe Eckert (Sarah) Jutta Speidel (Berta) Regie: Anna-Katharina Maier Drehbuch: Mischa Zickler Bildquelle: ORF/MR Film/[M] Landsiedl [F] Ramstorfer

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