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Tage, die es nicht gab Staffel 2

Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (4/8)

ORF1Staffel 2Folge 29vom 06.08.2026
Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (4/8)

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Tage, die es nicht gab Staffel 2

Folge 29: Tage, die es nicht gab: Tödliche Geheimnisse (4/8)

46 Min.Folge vom 06.08.2026

Nach Emilys Tod ist für Doris nichts mehr, wie es war. Zweifel an ihrer Ehe und schmerzhafte Erkenntnisse bringen ihre Welt ins Wanken. Leodolter und Grünberger verfolgen neue Spuren und untersuchen Sebastians Rolle im Fall. Denn sollte Olivier unschuldig sein, beginnt die Suche nach dem wahren Täter erst. Besetzung: Franziska Weisz (Miriam) Diana Amft (Doris) Jasmin Gerat (Inès) Franziska Hackl (Christiane) Sissy Höfferer (Grünberger) Tobias Resch (Leodolter) Rick Kavanian (Sebastian) Wanja Mues (Etienne) Andreas Lust (Joachim) Stefan Pohl (Filip) Etienne Halsdorf (Olivier) Paulina Hobratschk (Emily) Niobe Eckert (Sarah) Jutta Speidel (Berta) Regie: Anna-Katharina Maier Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg

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