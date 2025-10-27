Tage, die es nicht gab (1/8)Jetzt kostenlos streamen
Tage, die es nicht gab
Folge 1: Tage, die es nicht gab (1/8)
Vier Frauen, eine Freundschaft – und ein Geheimnis, das alles zu zerstören droht. Als ein alter Todesfall wieder aufgerollt wird, kommt eine Wahrheit ans Licht, die ihre Freundschaft auf eine harte Probe stellt. Inhalt: Die vier Freundinnen Miriam (Franziska Weisz), Doris (Diana Amft), Inès (Jasmin Gerat) und Christiane (Franziska Hackl) sind seit ihrer Schulzeit im traditionsreichen „Sophianum“ eng miteinander verbunden. Doch ihre Freundschaft gründet auf mehr als gemeinsamen Erinnerungen – sie teilen ein dunkles Geheimnis. Als ein Ermittlerduo aus Wien (Sissy Höfferer und Tobias Resch) in das idyllische Zollberg kommt, um einen Todesfall neu aufzurollen, gerät das ruhige Leben der vier Frauen ins Wanken. Der Fall, den alle längst für abgeschlossen hielten, wirft neue Fragen auf – besonders für Miriam, die heute als Staatsanwältin arbeitet. Mit jeder Enthüllung rücken verdrängte Wahrheiten ans Licht. Für die vier Freundinnen wird klar: Ihr gemeinsames Geheimnis lässt sich nicht ewig begraben. Besetzung: Franziska Weisz (Miriam Hintz) Diana Amft (Doris Hauke) Jasmin Gerat (Inès Lemarchal) Franziska Hackl (Christiane Boj) Sissy Höfferer (Elfriede Grünberger) Tobias Resch (Leodolter) Andreas Lust (Joachim Hintz) Stefan Pohl (Filip Boj) Wanja Mues (Etienne Lemarchal) Rick Kavanian (Sebastian Gerlinder-Hauke) Etienne Halsdorf (Olivier Lemarchal) Niobe Eckert (Sarah Hauke) Jutta Speidel (Berta Hauke) Harald Krassnitzer (Paul Paulitz) Regie: Anna-Katharina Maier Drehbuch: Mischa Zickler Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
