ORF1Staffel 1Folge 10vom 27.10.2025
49 Min.Folge vom 27.10.2025

Während alte Wunden aufbrechen, kommen die Ermittler Grünberger und Leodolter den düsteren Geheimnissen des „Sophianum“ immer näher – und nichts bleibt, wie es war. Unterdessen brodelt es in Zollberg: Doris (Diana Amft) will die Spedition der Eltern modernisieren – und muss dabei gegen ihre eigene Mutter (Jutta Speidel) antreten. Miriam (Franziska Weisz) steckt mitten in einer Scheidung, Inès (Jasmin Gerat) kämpft um ihre Familie, und Christiane (Franziska Hackl) um ihre Ehe. Besetzung: Franziska Weisz (Miriam Hintz) Diana Amft (Doris Hauke) Jasmin Gerat (Inès Lemarchal) Franziska Hackl (Christiane Boj) Sissy Höfferer (Elfriede Grünberger) Tobias Resch (Leodolter) Andreas Lust (Joachim Hintz) Stefan Pohl (Filip Boj) Wanja Mues (Etienne Lemarchal) Rick Kavanian (Sebastian Gerlinder-Hauke) Etienne Halsdorf (Olivier Lemarchal) Niobe Eckert (Sarah Hauke) Jutta Speidel (Berta Hauke) Harald Krassnitzer (Paul Paulitz) Regie: Anna-Katharina Maier Drehbuch: Mischa Zickler Bildquelle: ORF/MR Film/Fabio Eppensteiner

