Folge 3: Tage, die es nicht gab (3/8)
Die Ermittlungen zum Tod von „Sophianum“-Direktor Paulitz (Harald Krassnitzer) reißen alte Wunden auf: Christiane (Franziska Hackl) muss sich ihrer Vergangenheit und ihrem Verlust stellen – und entscheiden, ob sie mit Filip (Stefan Pohl) neu anfangen kann. Bei den Lemarchals (Jasmin Gerat, Wanja Mues) droht die Familie zu zerbrechen, während Doris (Diana Amft) zwischen Firma und Familie an ihre Grenzen stößt. Und Miriam (Franziska Weisz) spürt, dass Joachims (Andreas Lust) Verhalten gefährlich werden könnte – für sie und ihre Kinder. Besetzung: Franziska Weisz (Miriam Hintz) Diana Amft (Doris Hauke) Jasmin Gerat (Inès Lemarchal) Franziska Hackl (Christiane Boj) Sissy Höfferer (Elfriede Grünberger) Tobias Resch (Leodolter) Andreas Lust (Joachim Hintz) Stefan Pohl (Filip Boj) Wanja Mues (Etienne Lemarchal) Rick Kavanian (Sebastian Gerlinder-Hauke) Etienne Halsdorf (Olivier Lemarchal) Niobe Eckert (Sarah Hauke) Jutta Speidel (Berta Hauke) Harald Krassnitzer (Paul Paulitz) Regie: Anna-Katharina Maier Drehbuch: Mischa Zickler Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
