Tage, die es nicht gab

Tage, die es nicht gab (4/8)

ORF1Staffel 1Folge 4vom 28.10.2025
Folge 4: Tage, die es nicht gab (4/8)

49 Min.Folge vom 28.10.2025

Die Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit holen die vier Freundinnen ein – besonders Miriam (Franziska Weisz), deren Vergangenheit tiefe Spuren hinterlassen hat. Während ihr Sorgerechtsstreit mit Joachim (Andreas Lust) eskaliert, kämpft sie mit der Frage, was richtig und was notwendig ist. Doris (Diana Amft) legt sich mit ihrer dominanten Mutter Berta (Jutta Speidel) an, Inès (Jasmin Gerat) steht fassungslos vor Etiennes (Wanja Mues) plötzlichem Verschwinden, und Christiane (Franziska Hackl) gerät gemeinsam mit Philipp (Stefan Pohl) ins Visier der Ermittler. Besetzung: Franziska Weisz (Miriam Hintz) Diana Amft (Doris Hauke) Jasmin Gerat (Inès Lemarchal) Franziska Hackl (Christiane Boj) Regie: Anna-Katharina Maier Drehbuch: Mischa Zickler Bildquelle: ORF/MR Film

