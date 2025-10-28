Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 5vom 28.10.2025
49 Min.Folge vom 28.10.2025

Christiane (Franziska Hackl) findet durch das Schreiben neuen Halt – und bemerkt nicht, wie nah ihr Olivier (Etienne Halsdorf) wirklich kommt. Miriam (Franziska Weisz) wird von der Angst um ihre Kinder heimgesucht und mit den Schatten ihrer eigenen Kindheit konfrontiert. Doris (Diana Amft) zieht Konsequenzen in der Spedition – und beginnt zu zweifeln, was am Todestag von Paulitz (Harald Krassnitzer) tatsächlich geschah. Während Inès (Jasmin Gerat) verzweifelt nach Etienne (Wanja Mues) sucht, stoßen die Ermittler Grünberger (Sissy Höfferer) und Leodolter (Tobias Resch) an ihre Grenzen – der Fall droht zu versanden. Besetzung: Franziska Weisz (Miriam Hintz) Diana Amft (Doris Hauke) Jasmin Gerat (Inès Lemarchal) Franziska Hackl (Christiane Boj) Regie: Mirjam Unger Drehbuch: Mischa Zickler Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg

