Doris (Diana Amft) bewahrt Miriam (Franziska Weisz) davor, einen großen Fehler zu machen. Aber ist damit auch den Kindern geholfen? Die Vertrautheit von Christiane (Franziska Hackl) und Olivier (Etienne Halsdorf) behagt Inès (Jasmin Gerat) gar nicht – aber siekann sich damit nicht auseinandersetzen, denn plötzlich steht Etienne (Wanja Mues) wieder vor der Tür. Die beiden versuchen, an glücklichere Tage anzuknüpfen, aber da haben sie die Rechnung ohne ihren Sohn gemacht. Der Druck auf Miriam wird immer größer. Doris konfrontiert sie mit den Ungereimtheiten im Fall Paulitz (Harald Krassnitzer), und Joachim (Andreas Lust) setzt ihr auch noch zu. Sogar die nicht autorisierten Ermittlungen nehmen wieder Fahrt auf und treiben Miriam in die Enge. Sie muss eine Entscheidung treffen. Besetzung: Franziska Weisz (Miriam Hintz) Diana Amft (Doris Hauke) Jasmin Gerat (Inès Lemarchal) Franziska Hackl (Christiane Boj) Regie: Mirjam Unger Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
