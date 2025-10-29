Tage, die es nicht gab (7/8)Jetzt kostenlos streamen
Tage, die es nicht gab
Folge 7: Tage, die es nicht gab (7/8)
Bei den Ermittlungen von Grünberger (Sissy Höfferer) und Leodolter (Tobias Resch) gibt es plötzlich neue Hinweise zu den Geschehnissen am Paulsdamm. Oder führen auch die wieder in eine Sackgasse? Als Christianes (Franziska Hackl) Buch erscheint, ist das eine neue Prüfung für ihre Beziehung zu Philipp (Stefan Pohl). Währenddessen erkennt Doris (Diana Amft), dass sich ihr Konflikt mit Berta (Jutta Speidel) nicht so bald lösen wird, und sucht sich deshalb ein neues Betätigungsfeld – allerdings sehr zum Leidwesen von Sebastian (Rick Kavanian). Sarahs (Niobe Eckert) Betätigungsfeld hingegen scheint Olivier (Etienne Halsdorf) zu sein, der sich wiederum einen Machtkampf mit dem Direktor des „Sophianum“ liefert. Als Inès (Jasmin Gerat) wegen dieses Vorfalls in die Schule muss, trifft sie dort auf Miriam (Franziska Weisz). Den beiden Frauen ist klar: Miriam muss jetzt eine Lösung mit Joachim (Andreas Lust) finden, sonst bleiben sie und die Kinder auf der Strecke. Dafür ist ihr fast jedes Mittel recht. Und Inès trifft mit ihrem Mann Etienne (Wanja Mues) eine radikale Entscheidung. Besetzung: Franziska Weisz (Miriam Hintz) Diana Amft (Doris Hauke) Jasmin Gerat (Inès Lemarchal) Franziska Hackl (Christiane Boj) Regie: Mirjam Unger Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
