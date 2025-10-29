Tage, die es nicht gab (8/8)Jetzt kostenlos streamen
Tage, die es nicht gab
Folge 8: Tage, die es nicht gab (8/8)
Die Situation zwischen Miriam (Franziska Weisz) und Joachim (Andreas Lust) eskaliert. Inès (Jasmin Gerat) und Etienne (Wanja Mues) bleiben trotz schlechten Gewissens bei ihrer Entscheidung, und Inès nutzt die Möglichkeit, ihre Ehe zu retten. Olivier (Etienne Halsdorf) findet bei Sarah (Niobe Eckert) Unterschlupf, aber dafür muss er sein Leben auf die Reihe bekommen. Christiane (Franziska Hackl) und Philipp (Stefan Pohl) finden endlich einen Weg, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Nach Bertas (Jutta Speidel) Unfall hat Doris (Diana Amft) allerdings ganz andere Sorgen: Berta macht ihr ein Geständnis. Als Miriam das Gefühl hat, endlich wieder alles im Griff zu haben, setzen die Ermittler:innen Grünberger (Sissy Höfferer) und Leodolter (Tobias Resch) zur finalen Aufklärung des Falls Paulitz an. Oder gibt es hier tatsächlich noch ein weiteres Geheimnis? Besetzung: Franziska Weisz (Miriam Hintz) Diana Amft (Doris Hauke) Jasmin Gerat (Inès Lemarchal) Franziska Hackl (Christiane Boj) Regie: Mirjam Unger Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
