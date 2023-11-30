Panik unter Palmen: Was bringt der Klimagipfel?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 30.11.2023: Panik unter Palmen: Was bringt der Klimagipfel?
81 Min.Folge vom 30.11.2023
Wir befinden uns in einem „tödlichen Kreislauf“, warnt UN-Generalsekretär Antonio Guterres, und auch sonst dominieren im Vorfeld der Weltklimakonferenz im Erdöl-Mekka Dubai die Alarmbotschaften: Auf der Erde werde es selbst bei der Einhaltung aller internationaler Klimaschutz-Zusagen in den kommenden 75 Jahren um 2,5 bis 2,9 Grad wärmer; und ein sofortiger Ausstieg aus fossilen Energieträgern sei der einzige Ausweg aus der Klima-Hölle.
