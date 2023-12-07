Advent, Advent: Mein Geld verbrennt?Jetzt kostenlos streamen
Talk im Hangar-7
Folge vom 07.12.2023: Advent, Advent: Mein Geld verbrennt?
79 Min.Folge vom 07.12.2023
Egal, ob das Weihnachtsfest ausgelassen oder besinnlich ausfällt – eins ist sicher: Es wird teuer. Während die Inflation anderswo in Europa sinkt, bleibt sie in Österreich konstant hoch. Jeder zweite will heuer bei den Geschenken sparen oder gleich ganz darauf verzichten. Und auch generell können sich viele Menschen Lebensmittel, Miete und Heizen nur noch schwer leisten. Die Armut im Land steigt, zeigen aktuelle Studien.
