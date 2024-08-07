Die (un)geschminkte WahrheitJetzt kostenlos streamen
talk talk talk
Folge 27: Die (un)geschminkte Wahrheit
49 Min.Folge vom 07.08.2024Ab 12
"talk talk talk" präsentiert die Höhepunkte aller Talk-Formate in einer rasanten Zusammenfassung: Große Gefühle, spontane Aktionen und witzige Szenen von interessanten Gästen und charmanten Moderatoren - nicht nur Fans kommen voll auf ihre Kosten.
Genre:Unterhaltung, Talk, Dokumentation
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12
