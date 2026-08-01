talk talk talk
Folge 53: Klare Verhältnisse
45 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12
Erst Marco, dann kam Tino und schließlich die Affäre mit Mark oder war es doch anders herum? Bei "Ricky!" werden wir Zeugen eines Beziehungskarussells der ganz besonderen Art. Doch Sonya Kraus hat noch mehr Liebes-Konstellationen für uns auf Lager.
Alle Staffeln im Überblick
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Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9: ProSieben & © Season 8: sixx