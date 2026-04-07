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Kompliziertes Dreiecksverhältnis

ProSieben FUNStaffel 8Folge 41vom 07.04.2026
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Folge 41: Kompliziertes Dreiecksverhältnis

51 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12

Bei Franklin ist ein lesbisches Pärchen zu Gast, das in einer komplizierten Dreiecksbeziehung festhängt und Vera hat es mit einem weniger entscheidungsfreudigen Mann zu tun. Weitere Talkshow-Highlights präsentiert Sonya Kraus in der Zusammenfassung.

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