Kompliziertes DreiecksverhältnisJetzt ohne Werbung streamen
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Folge 41: Kompliziertes Dreiecksverhältnis
51 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12
Bei Franklin ist ein lesbisches Pärchen zu Gast, das in einer komplizierten Dreiecksbeziehung festhängt und Vera hat es mit einem weniger entscheidungsfreudigen Mann zu tun. Weitere Talkshow-Highlights präsentiert Sonya Kraus in der Zusammenfassung.
Alle Staffeln im Überblick
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Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9: ProSieben & © Season 8: sixx