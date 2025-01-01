Tara & Moni in Kitz und Moritz
Folge 2: Episode 2
70 Min.Ab 12
Immer noch in Kitzbühel ist der Liebesgott Amor unseren beiden Heldinnen nicht hold. Zeit also, in den lokalen Nachtclubs mit vollem Körpereinsatz die Männersuche zu intensivieren. Am nächsten Tag steht zudem Erholung im SPA Hotel an. Dort treffen Tara und Moni zwar nicht ihren Traumprinzen, dafür aber Toni Polster.
Tara & Moni in Kitz und Moritz
Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ATV Privat TV GmbH & Co KG