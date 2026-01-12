Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 1vom 12.01.2026
29 Min.Folge vom 12.01.2026

In Supermärkten wird öfter, als man glaubt, gestohlen. Die Diebe kommen aus allen Bevölkerungsschichten, und sie nehmen vor allem Spirituosen und Drogerieartikel, in letzter Zeit aber auch vermehrt Fleischpakete aus dem Kühlregal. Richie und sein Kollege Ali arbeiten seit fünfzehn Jahren zusammen als Supermarktdetektive. Die beiden sind ein eingespieltes Team. Richie sitzt im Büro und beobachtet auf dem Monitor mithilfe der Überwachungskamera, was im Markt passiert. Entdeckt einer von ihnen eine verdächtige Person, stehen sie untereinander in Funkkontakt und wechseln sich mit der Observation ab, damit es nicht zu auffällig wird. Der Zugriff erfolgt immer erst hinter der Kasse und grundsätzlich zu zweit. "Das dient der Eigensicherung, man weiß nie, wie die Leute drauf sind. Manche werden aggressiv, wenn sie merken, dass sie erwischt worden sind", sagt Ali. Bildquelle: ORF/NDR / MIRAMEDIA

ORF III
