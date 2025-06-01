Tatort: Wir sind nicht zu fassenJetzt kostenlos streamen
Tatort
Folge vom 01.06.2025: Tatort: Wir sind nicht zu fassen
„Tatort“ Demonstration in der Wiener Innenstadt – ein Toter liegt am Straßenrand, die Lage ist unübersichtlich. Das Austro-Duo findet sich in einer Situation wieder, die sich nur mit einem Wort beschreiben lässt: Chaos. Ist ein Aufeinandertreffen des jungen Mannes mit Gegendemonstrantinnen und -demonstranten eskaliert? Liegt der Ursprung des Verbrechens innerhalb der Gruppe des Opfers? Oder müssen die Ermittler den oder die Verantwortlichen in den eigenen Reihen suchen? Besetzung: Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) Adele Neuhauser (Bibi Fellner) Christina Scherrer (Meret Schande) Dominik Warta (Gerold Schubert) Hubert Kramar (Oberst Ernst Rauter) Günter Franzmeier (Prof. Dr. Werner Kreindl) Tilman Tuppy (Jakob Volkmann) Julia Windischbauer (Katja Ralko) Wolfgang Oliver (Markus Schuch) Regie und Drehbuch: Rupert Henning Bildquelle: ORF/ORF/Petro Domenigg