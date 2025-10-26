Tatort
Folge vom 26.10.2025: Tatort: Baum fällt
Ein Mann verschwindet in den Bergen – zurück bleibt nur ein Stück Metall in der Asche. Für Eisner und Fellner beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, bei dem selbst das Feuer nicht alle Spuren löschen kann. Inhalt: Ein Sonderauftrag führt Moritz Eisner (Harald Krassnitzer)und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) tief ins Kärntner Mölltal, wo der Juniorchef eines Holzunternehmens spurlos verschwunden ist. Als man in der Asche des Sägewerks ein Titan-Implantat findet, wird klar: Hubert Tribusser ist tot – und jemand wollte das Feuer nutzen, um die Spuren zu verwischen. Besetzung: Harald Krassnitzer (Moritz Eisner) Adele Neuhauser (Bibi Fellner) Karl Fischer (Alois Feining) Ulli Maier (Maria Granitzer) Verena Altenberger (Valli Granitzer) Christopher Ammann (Andi Granitzer) Christoph von Friedl (Hubert Tribusser) Alexander Linhardt (Klaus Tribusser) Caroline Frank (Johanna Tribusser) Julia Cencig (Margit Prix) Johannes Seilern (Tribusser sen.) Karin Kienzer (Hilde Tribusser) Wolf Bachofner (Drobnig) Elisabeth Wabitsch (Sigrid Drobnig) Philipp Doboczky (Gerry Trebuch) David Oberkogler (Gerald Holzer) Michael Glantschnig (Friedl Jantscher) Vitus Wieser (Werksleiter) Regie: Nikolaus Leytner Bildquelle: ORF/Graf Film/Helga Rader