Tatort
Folge vom 26.10.2025: Tatort: Letzte Ernte
Ein Unfall auf dem Land oder kaltblütiger Mord? Kommissarin Lindholm stößt auf ein Netz aus Lügen, das tief in eine scheinbar heile Bauernwelt führt. Hinter der Fassade des idyllischen Hofs verbergen sich dunkle Geheimnisse. Inhalt: Kommissarin Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) untersucht den mysteriösen Tod eines Aushilfsbauern, der angeblich bei einem Arbeitsunfall ums Leben kam. Doch schnell zeigt sich: Hinter der Fassade des idyllischen Hofs verbergen sich Geheimnisse – und Lindholm kommt der Wahrheit gefährlich nahe. Besetzung: Maria Furtwängler (Charlotte Lindholm) Lina Wendel (Marlies Feldhusen) Ole Fischer (Olaf) Henning Flüsloh (Sven Feldhusen) Ronja Herberich (Frauke Feldhusen) Safak Sengül (Hanna Elinsdottir) Tim Porath (Hajo Klinkicht) Dominik Bliefert (Bauer Sören) Regie: Johannes Naber Bildquelle: ORF/NDR/Christine Schroeder