Tatort
Folge vom 02.11.2025: Tatort: Erika Mustermann
Ein Lieferkurier wird in Berlin von einem Auto erfasst. Der Verkehrsunfall entpuppt sich schnell als Mord. Die Ermittlungen führen Bonard und Karow zu dunklen Geheimnissen und einer mysteriösen Geliebten des Opfers. Inhalt: Ein junger Lieferdienst-Fahrradfahrer wird in einer Berliner Seitenstraße von einem Auto erfasst, doch der Unfall entpuppt sich schnell als Mord. Susanne Bonard und Robert Karow ermitteln im Umfeld des Opfers: Tomás Rey stammt aus Venezuela und lebte zusammen mit seinem Bruder Luis und einem Freund in einer WG – alle drei ohne gültige Aufenthaltspapiere und unter falschem Namen. Besonders auffällig ist Tomás’ Verhältnis zu der älteren Annika Haupt, Sicherheitsmitarbeiterin der Bundesdruckerei. Ein Zusammenhang liegt nahe, doch die Bundesdruckerei bleibt unversehrt. Nach und nach decken Bonard und Karow einen größeren Plan auf. Doch wer steckt wirklich dahinter und ist die trauernde Geliebte des Toten involviert? Besetzung: Corinna Harfouch (Susanne Bonard) Mark Waschke (Robert Karow) Annett Sawallisch (Annika Haupt) Henry Morales (Luis Rey) Hannes Wegener (Xavier Weberlein) Magdalena Wiedenhöfer (Denise Bonnefoy-Weberlein) Regie: Torsten C. Fischer Drehbuch: Dagmar Gabler, Josefine Scheffler, Thomas André Szabó Bildquelle: ORF/rbb/Schiwago/Hardy Spitz