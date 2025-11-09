Tatort
Folge vom 09.11.2025: Tatort: Mike & Nisha
Ein Familienbesuch mit fatalem Ausgang – zwei Tote, ein junges Paar in Panik und ein Nachbar, der zu viel sieht. Für Lena Odenthal und Johanna Stern beginnt ein Fall zwischen Liebe, Lüge und Verzweiflung. Inhalt: Was als unangenehmes Kennenlernen der Schwiegereltern beginnt, endet für Mike und Nisha in einem Albtraum: Zwei Leichen im Wohnzimmer, Panik und der verzweifelte Versuch, alles zu vertuschen. Während die Kommissarinnen Lena Odenthal und Johanna Stern misstrauisch werden und der neugierige Nachbar jede Bewegung beobachtet, gerät das junge Paar immer tiefer in ein Netz aus Lügen und Angst. Besetzung: Ulrike Folkerts (Lena Odenthal) Lisa Bitter (Johanna Stern) Amina Merai (Nisha) Jeremias Meyer (Mike) Anna Stieblich (Mikes Mutter) Bruno Cathomas (Mikes Vater) Wolf Bachofner (Nachbar) Judith Hofmann (Ermittlerin) Davina Chanel Fox (Maria Hermann) Johannes Scheidweiler (Nico Langenkamp) Janna Horstmann (Polizistin) Melanie Leyendecker (Praxiskollegin Rittner) Regie: Didi Danquardt Drehbuch: Annette Lober Bildquelle: ORF/SWR/Benoît Linder