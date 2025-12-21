Tatort
Folge vom 21.12.2025: Tatort: Schwarzer Schnee
Thorsten Falke, Mario Schmitt und Lynn de Baer kommen im Zusammenhang mit weiteren Auftragsmorden immer stärker einem geplanten Geschäft der "Mocro-Mafia" in Emden auf die Spur, das Karim Saidi (Yasin El Harrouk), der Sohn des inhaftierten Paten der "Mocro-Mafia", initiiert hat – und auf das der verdeckte Ermittler Joe Glauning (Andrei Viorel Tacu) bei seinen Recherchen gestoßen war. Die genauen Informationen versucht Falke aus dem in der Psychiatrie inhaftierten und scheinbar verrückten, aber möglicherweise übergelaufenen VE herauszuholen. Besetzung: Wotan Wilke Möhring (Thorsten Falke) Denis Moschitto (Mario Schmitt) Gaite Jansen (Lynn de Baer) Andrei Viorel Tacu (Joe Glaunig) Yasin El Harrouk (Karim Saidi) Sascha Gersak (Ervin Zoric) Amer El-Erwadi (Momodou) Mo Issa (Balou) Samia Chancrin (Dr. Nadolny) Sebastian Hülk (Sönke Kraaks) Matthias Lier (Roland Krebcke) Nazmiye Oral (Karen van den Berg) Regie: Hans Steinbichler Drehbuch: Alexander Adolph, Eva Wehrum Bildquelle: ORF/NDR/Georges Pauly