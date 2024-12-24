Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
Folge 3: DIY-Desaster
44 Min.Folge vom 24.12.2024Ab 12
Daniel hat sich im Urlaub ein Tattoo zugelegt, das die Liebe zu seinem Job widerspiegeln sollte. Nun möchte er es mit einem Gladiator-Motiv covern. Auch Jemma benötigt die Hilfe der Tattoo-Künstler, denn auch sie trägt einen Schriftzug auf dem Körper, der ganz schnell verschwinden soll.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Kunst
Produktion:GB, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International